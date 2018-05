KNMI waarschuwt voor dichte mist

Het verkeer moet zondagochtend vroeg rekening houden met plaatselijk dichte mist. Het KNMI heeft voor bijna het hele land, behalve de provincies Groningen, Drenthe en Limburg code geel gegeven. De meeste mist is naar verwachting rond 09.00 uur verdwenen.

Volgens Weeronline was het zicht in de nacht van zaterdag op zondag het slechtst in Den Helder. Daar kon om 04:30 uur maar 57 meter ver worden gekeken. In Cabauw (Utrecht) was het amper beter met een zicht van slechts 58 meter.

Na het verdwijnen van de mist belooft het een prachtige zonnige dag te worden met maxima van 22 graden in het westen tot lokaal 25 in Limburg en de Achterhoek. Wel is aan het eind van de middag in het zuiden van Limburg en Brabant kans op een enkele onweersbui.