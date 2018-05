Een 21-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag in Amsterdam verdronken, nadat hij te water was geraakt op de Kloveniersburgwal.

Omstreeks half vier alarmeerden getuigen de politie. De man was toen al onder water verdwenen. Hoe het slachtoffer precies in het water belandde, is niet bekend. Een duikteam van de brandweer begon een zoektocht en vond hem onder water. Hij werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis.