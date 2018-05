Max Verstappen in actie op circuit Zandvoort

Formule 1-fans kunnen zondag hun hart ophalen. Op het circuit van Zandvoort laat Max Verstappen zijn kunsten zien tijdens enkele demonstraties. Zijn teamgenoot bij Red Bull Racing, de Australiër Daniel Ricciardo, doet ook mee in een Formule 1-bolide, evenals de Schot David Coulthard. Die was tussen 1994 en 2008 actief in de Formule 1; hij won dertien GP’s.

Zowel op de weg als in de trein richting Zandvoort zal het druk zijn; de organisatie van de Jumbo Racedagen verwacht 100.000 toeschouwers. Max Verstappen is ook op tweede pinksterdag op het circuit te zien.