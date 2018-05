De politie in Spanje heeft drie Nederlanders aangehouden, omdat zij met drugs op een boot werden betrapt. Ze voeren onder Nederlandse vlag voor de kust van Alicante. Ook een vierde opvarende is aangehouden, welke nationaliteit hij heeft is niet bekend, maar niet de Nederlandse.

De politie in Nederland heeft vervolgens de huizen van de verdachten in Tholen (Zeeland) en Harlingen (Friesland) doorzocht. Of daar iets is gevonden is niet duidelijk.

De verdachten zitten in Alicante in de cel.