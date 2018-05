In Ermelo zijn in de nacht van zaterdag op zondag tientallen auto’s vernield. Bij veel auto’s zijn de spiegels vernield. De schatting is dat het om zo’n vijftig auto’s gaat in de buurt van de Cronjestraat, Kanoweg en Sportlaan.

Mensen die in de buurt iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie. De bezitters van de beschadigde auto’s kunnen hiervan aangifte doen.