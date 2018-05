De voetballers van FC Emmen worden zondagavond gehuldigd in het centrum van de stad, op het Raadhuisplein in Emmen. De club promoveerde zondag naar de eredivisie na winst in de finale van de play-offs tegen Sparta Rotterdam met 3-1. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat de club gaat spelen op het hoogste niveau in Nederland.

Het programma start rond 19.30 uur, de huldiging staat gepland rond 21.00 uur.