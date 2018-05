De politie heeft een 63-jarige agent uit het district Friesland buiten functie gesteld wegens chatcontact met een vermoedelijk minderjarig meisje. Het contact zou buiten diensttijd via een datingsite tot stand zijn gekomen.

De politie doet onderzoek en kon maandag niet meer informatie geven over de zaak. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is de politiemedewerker buiten functie gesteld en heeft hij geen toegang meer tot de politiegebouwen- en systemen.