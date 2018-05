‘Apache-piloot krijgt Militaire Willems-Orde’

Een Apache-piloot van de Koninklijke Luchtmacht krijgt nog dit jaar de Militaire Willems-Orde uitgereikt. Dat meldt het AD. Wie het is en om wat voor missie het ging, wordt later bekendgemaakt. Het ministerie van Defensie wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

De Apache-piloot zou de derde Nederlandse militair na de Korea-oorlog worden die Militaire Willems-Orde in ontvangst mag nemen. Marco Kroon en Gijs Tuinman werden respectievelijk in 2009 en 2014 tot ridder geslagen, beiden voor hun optreden tijdens missies in Afghanistan.

De onderscheiding is voor mensen die zich ,,in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden en moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden”, staat in de wet. Sinds de instelling in 1815 is de onderscheiding ruim 6000 keer uitgereikt.

Het OM onderzoekt momenteel of Kroon buiten zijn boekje is gegaan is in Afghanistan. Dat gebeurt na zijn bewering dat hij in 2007 in Afghanistan is ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer heeft gedood.