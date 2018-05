Verstappen trekt 110.000 fans naar Zandvoort

Ruim 110.000 racefans zijn de afgelopen pinksterdagen naar het circuit van Zandvoort gekomen voor de Jumbo Racedagen. Daar gaf onder anderen coureur Max Verstappen demonstraties in zijn bolide van Red Bull.

Verstappen was een ware publiekstrekker. Zijn komst leidde beide dagen tot grote drukte in de kustplaats. Maandag rond 11.00 uur meldde de gemeente dat er in Zandvoort geen parkeerplek meer te vinden was. De fans van Verstappen stonden zondagochtend al vroeg in de file op de wegen naar badplaats.

Verstappen kwam tijdens Pinksteren maar liefst zes keer in actie. Op eerste pinksterdag ging hij met teamgenoot Daniel Ricciardo en voormalig Formule 1-coureur David Coulthard de baan op. Verstappen deelde ook handtekeningen uit.