Yvon Jaspers scoort ook met Onze Boerderij

Boeren staan nog steeds garant voor hoge kijkcijfers. Onze Boerderij, het nieuwe programma van Yvon Jaspers, trok ruim 1,5 miljoen kijkers en was daarmee het best bekeken programma op de zondagavond. Dat blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In de vierdelige serie op NPO 1 laat Jaspers zien hoe het is om in deze tijd een agrarisch bedrijf te runnen. Ze gaat langs bij diverse boerenbedrijven, onder meer van boeren die ze de afgelopen jaren in Boer zoekt Vrouw voor de camera had.

De zondagavond blijft voor SBS6 een succes. De zender staat met vier titels in de top tien van best bekeken programma’s. Naar Hart van Nederland keken 864.000 mensen, Bankgiro Loterij the Wall trok 681.000 kijkers, Shownieuws wist 663.000 mensen te boeien en Sing It behaalde de tiende plek met 600.000 kijkers. RTL4 staat met de 12 van Oldenheim (863.000 kijkers) op de vierde plek.