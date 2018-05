6,7 miljard aan verdachte transacties gemeld

Vorig jaar is voor een bedrag van bijna 6,7 miljard euro aan verdachte transacties gemeld die te maken kunnen hebben met terrorisme en witwassen. Bij 3139 van de in totaal ruim 40.500 verdachte zaken, was er mogelijk verband met het financieren van terrorisme of met het vertrek van iemand naar gebieden waar Islamitische Staat (IS) actief was.

Dat meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), die meldingen van onder meer banken en handelaren analyseert. Uit het dinsdag verschenen jaaroverzicht 2017 dat van de ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties er 40.546 verdacht zijn verklaard en nader worden onderzocht door opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De FIU, die is ondergebracht bij de nationale politie, zag vergeleken met vijf jaar geleden het aantal meldingen van ongebruikelijke aankopen met digitaal geld flink toenemen. In 2013 noteerde de dienst nog driehonderd meldingen over cryptovaluta, in 2017 waren dat er rond de vijfduizend.