Blok: geen eerlijke verkiezingen Venezuela

Nederland erkent de verkiezingen in Venezuela niet, waar de linkse president Nicolás Maduro dit weekeinde werd herkozen. ,,Het waren geen vrije en onafhankelijke verkiezingen”, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dinsdag in de Tweede Kamer.

Venezuela is het grootste buurland van het koninkrijk. De oppositie boycotte de verkiezingen. Veel tegenstanders van Maduro zitten in de gevangenis of zijn gevlucht. De economie is er heel slecht aan toe. Het land is een voorbeeld ,,hoe je een economie helemaal naar de vernieling kunt helpen”, aldus Blok.

Veel mensen vluchten uit het land naar Colombia, maar ook naar Aruba, Bonaire en Curaçao. In de Tweede Kamer leven veel zorgen over de vluchtelingenstroom naar de Benedenwindse eilanden.