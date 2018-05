Eerbetoon aan oorlogsvliegers op Grebbeberg

Een bijzonder eerbetoon voor oorlogsvliegers van het zogeheten 320 squadron van de Royal Air Force. Vrijdag worden 25 van hen, die zijn begraven op het ereveld de Grebbeberg, herdacht.

De herdenkingsbijeenkomst heeft plaats in Schaarsbergen en op ereveld de Grebbeberg. Met de herdenking gaat een wens in vervulling van de 95 jaar oud geworden staartschutter Edward Hoenson, zo laat het ministerie van Defensie weten. Zijn as zal die dag ook verstrooid worden op de Grebbeberg. Hoenson vloog 89 oorlogsmissies en was drager van het Vliegerkruis. Hij overleed op 27 november 2017.

Het zogeheten Dutch 320 squadron RAF bombardeerde op de laatste dag van de Slag om Arnhem in september 1944 een Duitse flankopstelling in de bossen nabij de Dorpskerk van Schaarsbergen. De kerk werd hierbij getroffen, waarbij een aantal burgers omkwamen. Een van de ooggetuigen van dat bombardement wilde Edward Hoenson ontmoeten, niet omdat hij het hem kwalijk nam, maar omdat hij vond dat ook deze bemanningsleden hun leven riskeerden voor de bevrijding van Arnhem en Nederland. In 2009 vond een bijeenkomst plaats in de Dorpskerk waarbij de heer Hoenson opnieuw zijn Vliegerskruis kreeg uitgereikt.

Naast nabestaanden zijn drie veteranen bij de herdenkingsbijeenkomst. Onder anderen de 98-jarige Andre Hissink, een oude kameraad van Edward Hoenson, komt over uit Canada overkomt.