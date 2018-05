Geen onafhankelijk misbruikonderzoek Jehova’s

De Jehova’s Getuigen stellen geen onafhankelijk onderzoek in naar seksueel misbruik van vooral kinderen binnen hun geloofsgemeenschap. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld, laat een teleurgestelde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten.

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gesloten geloofsgemeenschap treden de laatste tijd naar buiten. Sommigen betichten de Jehova’s Getuigen ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Dekker heeft de kerk ,,meermaals” erop gewezen dat onafhankelijk onderzoek geboden is. Dat zou slachtoffers over de drempel kunnen helpen om naar de politie of naar hulpverleners te stappen. Bovendien voelen zij zich dan gehoord en erkend. Maar Dekker kan de gemeenschap niet verplichten zich aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Dekker vindt het ook ,,teleurstellend” dat de Jehova’s Getuigen niet in gesprek willen met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd.