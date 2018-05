‘Holleeder bedreigd door Soerel’

Willem Holleeder zou in 2011 zijn bedreigd door de in liquidatieproces Passage tot levenslang veroordeelde Dino Soerel, die ‘de Neus’ onder druk zette om gunstige verklaringen voor hem af te leggen. Dat bleek dinsdagmorgen tijdens de ondervraging van misdaadverslaggever en tv-maker Peter R. de Vries.

Volgens De Vries is hij in maart 2011 benaderd door Stijn Franken, destijds de advocaat van Holleeder. ,,Hij vertelde dat Holleeder en hij werden bedreigd door Bénédicte Ficq, die destijds de belangen van Dino Soerel verdedigde. De kern was dat Holleeder een verklaring over Soerel moest afleggen die niet met de waarheid spoorde.”

Franken liet hem verschillende documenten zien, waaronder een handgeschreven verklaring van Holleeder zelf. Daarop volgde een telefoongesprek tussen de toen gedetineerde Holleeder en De Vries, die zich daarvoor meldde op het kantoor van Franken.

Het nieuws over de bedreiging van Holleeder volgde op een discussie waarin ‘de Neus’ De Vries van meineed beschuldigde, toen die zei een verslag te hebben gemaakt van een gesprek dat hij met Holleeder in maart 2011 voerde. Volgens Holleeder kon dat niet, omdat hij destijds vast zat in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught. Hij bond in toen De Vries refereerde aan het telefoongesprek dat hij met hem voerde vanaf het kantoor van Franken. Het gesprek is destijds opgenomen.

Wat in de handgeschreven verklaring van Holleeder staat, is niet bekend. Holleeders advocaat Sander Janssen heeft De Vries gevraagd ze over te dragen aan het Openbaar Ministerie (OM). De Vries wil daar ,,een nachtje over slapen”.

Dino Soerel kreeg in het hoger beroep van liquidatieproces Passage vorig jaar levenslange gevangenisstraf omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl in 2005 en 2006. Holleeder wordt onder meer voor dezelfde moorden vervolgd.