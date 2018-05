Inleidende verhoren proces-Holleeder afgerond

In het proces tegen Willem Holleeder heeft de rechtbank dinsdag met de ondervraging van misdaadverslaggever en tv-maker Peter R. de Vries de inleidende getuigenverhoren afgerond. Vanaf donderdag draait het in het proces om de liquidaties waarvan ‘de Neus’ wordt beschuldigd.

De eerste moord die dan wordt behandeld, is die op mede-Heinekenontvoerder en Holleeders gewezen ‘bloedgabber’ Cor van Hout. De rechtbank heeft voor de behandeling daarvan tot half juli meer dan twintig dagen uitgetrokken. Begin juni worden de zussen Astrid en Sonja Holleeder dan ook nog als getuige gehoord. Sonja Holleeder was de vrouw van Van Hout.

Van Hout werd in januari 2003 na een lunch doodgeschoten in Amstelveen, na twee eerdere moordpogingen in 1996 en 2000 te hebben overleefd. In dezelfde kogelregen die Van Hout fataal werd, kwam ook zijn lunchgenoot Robert ter Haak om. Diens dood wordt Holleeder eveneens toegerekend.

De naam van Cor van Hout viel dinsdag opnieuw veelvuldig. De Vries bouwde na de Heinekenontvoering een goede band met hem op. Hij sprak hem vaak, ook na diens breuk met Holleeder. Die verklaarde eerder dit proces de banden met Van Hout voor diens dood juist weer te hebben aangehaald. Maar De Vries herhaalde dinsdag dat Van Hout vlak voor zijn dood ,,helemaal klaar” was met Holleeder.

De misdaadverslaggever keert later dit proces nog een keer terug, onder meer vanwege de informatie en verslagen van gesprekken die hij heeft bewaard over Willem Endstra. De vastgoedmagnaat, doodgeschoten in 2004, is eveneens een van de vermeende slachtoffers van Holleeder. De rechtbank hoopt direct na de zomer met de behandeling van die zaak te kunnen starten.