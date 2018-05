Kiesraad wil stembureaus eerder dicht

Zolang er bij verkiezingen nog met de hand stemmen moeten worden geteld, zouden de stembureaus een uur eerder dicht moeten zodat er meer tijd is dit proces af te wikkelen. Die aanbeveling doet de Kiesraad in een evaluatie van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Ook zouden kiezers met een verstandelijke beperking hulp moeten kunnen krijgen bij het uitbrengen van hun stem.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vonden er ongeveer 25 hertellingen van stemmen plaats. Vervroegde sluiting van de stembureaus van 21.00 uur naar 20.00 uur kan er volgende de Kiesraad toe bijdragen dat er minder fouten worden gemaakt. ,,Zolang er nog geen technische hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij het tellen, is lastenverlichting van de stembureauleden wenselijk. Het huidige openingstijdstip en sluitingstijdstip dateert van eind 2001, toen nog in meer dan 80 procent van de gemeenten met stemcomputers werd gestemd en geteld.”