Politie herziet informatie zedenslachtoffers

De politie herziet de informatie op haar website voor slachtoffers van zedenmisdrijven over bijvoorbeeld het doen van aangifte. De Tweede Kamer had daarom gevraagd, omdat slachtoffers zich ontmoedigd zouden voelen om aan te geven wat hun is overkomen.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg, die met steun van een Kamermeerderheid om de nieuwe teksten vroeg, is blij dat de politie in actie komt. Ze vindt het raar dat de politie mensen die aangifte willen doen van een verkrachting, aanranding of ander zedendelict bijvoorbeeld vraagt na te denken over de gevolgen daarvan voor de verdachte. Ze wil dat de politiewebsite slachtoffers juist over de drempel helpt om hun zaak aan te geven. Tegelijkertijd zouden agenten een betere training moeten krijgen om valse aangiftes te herkennen.

De politie heeft een communicatiebureau ingeschakeld om de teksten bij te schaven, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Kamer. Daarbij raadpleegt de politie ook justitie en instanties die zich over slachtoffers van zedenmisdrijven ontfermen. Voor de zomer moet de klus zijn geklaard.