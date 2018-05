Wolf wil zich mogelijk vestigen in Drenthe

In natuurgebieden in Midden-Drenthe is de afgelopen maanden herhaaldelijk een wolf gezien. Wanneer het om een en hetzelfde dier gaat, is dat volgens Staatsbosbeheer een teken dat de wolf zich mogelijk in Nederland wil vestigen. Een wolf die langer dan een half jaar in een bepaald gebied verblijft, beschouwt dat als zijn territorium.

Er zijn camera’s geplaatst die het vermoeden moeten bevestigen. Maar volgens wolvendeskundige Aaldrik Pot kan alleen aan de hand van ‘territoriale markeringen’ zoals keutels met zekerheid worden vastgesteld dat het om één wolf gaat.

De afgelopen jaren werden in het oosten van het land en in Groningen, herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen. Vorige week werd er voor het eerst in twee eeuwen een gezien in Friesland.

,,Het menu van de wolf bestaat voornamelijk uit middelgrote hoefdieren zoals ree, wild zwijn en jonge edelherten”, aldus de woordvoerder. ,,Grotere prooien zijn een te groot risico voor wolven. Een trap van een paard bijvoorbeeld kan een wolf dodelijk verwonden. Zwervende wolven grijpen ook vee, voornamelijk schapen.”

De afhandeling van schade die wolven toebrengen is door de provincies uitbesteed aan het BIJ12/Faunafonds. Hier kunnen bijvoorbeeld gedupeerde schapenhouders terecht.