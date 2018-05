Zes aangiftes ontucht tegen tantramasseur

Zes vrouwen beschuldigen een 53-jarige tantramasseur uit Rhenen van ongewenste seksuele handelingen die hij zou hebben gepleegd tijdens behandelsessies. Dat zou zijn gebeurd tussen 2013 en 2017. De verdachte, Nico D., ontkent het misbruik, zo bleek dinsdag tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Utrecht.

Het onderzoek naar de beschuldigingen is nog niet klaar. Op verzoek van de verdediging zullen alle aangeefsters nog door de onderzoeksrechter worden gehoord. Daarnaast zal de politie drie getuigen horen over de wijze waarop aangifte werd gedaan. Volgens de raadsvrouw van D. is onder meer sprake van onderlinge afstemming.

De rechtbank stond niet toe dat D. een langere periode naar het buitenland gaat. Hij mag op vakantie, maar het opgelegde toezicht door de reclassering moet blijven. Ook mag D. zijn beroep nu niet uitoefenen.

Tantramassage is een fysieke en intieme massage die vanuit een spirituele gedachte is gericht op bewustzijn van de ziel en seksuele energie.

De rechtszaak dient op 22 november.