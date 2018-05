‘Zo min mogelijk afschot Oostvaardersplassen’

Er moeten zo weinig mogelijk edelherten in de Oostvaardersplassen worden doodgeschoten. Gedeputeerde Staten van Flevoland willen dat zoveel mogelijk dieren naar een andere bestemming gaan, ook al gaat dat meer geld kosten. Dat schrijven GS dinsdag in hun voorstel voor het toekomstige beheer van het veelbesproken natuurgebied.

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel adviseerde de provincie eind april om het uit de hand gelopen aantal grote grazers in het natuurgebied terug te brengen tot maximaal 1100 dieren. Voor 180 paarden is elders in Europa ruimte, maar volgens Van Geel is er voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen geen andere oplossing dan afschot. GS zijn daar niet voor en willen zoveel mogelijk herten vangen en verhuizen.

Het gaat volgens Gedeputeerde Staten 3,2 miljoen euro kosten om de meest urgente maatregelen nog dit jaar uit te voeren.