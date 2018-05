Zoetelief ziet af van voorzitterschap 50PLUS

Na alle discussie over zijn functioneren als voorzitter van de partij 50PLUS heeft Jan Zoetelief besloten zich niet meer kandidaat te stellen voor een herverkiezing. Hij heeft dat maandag in een brief aan het hoofdbestuur meegedeeld. Hij zegt geen strijd te willen om de ,,poppetjes”.

Uit onvrede over zijn functioneren was onlangs vrijwel het voltallige partijbestuur opgestapt. Daarna voelde Zoetelief zich genoodzaakt eveneens zijn taken neer te leggen. Hij zag toen nog niet af van een nieuwe kandidatuur voor het voorzitterschap. De algemene ledenvergadering van de partij wil zaterdag een nieuw bestuur kiezen.

De fracties in de Eerste en Tweede Kamer hadden eerder al het vertrouwen in Zoetelief opgezegd. Zij zien voormalig VVD’er Geert Dales graag als voorzitter.