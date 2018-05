15 maanden cel voor ongeval monstertruck

Het gerechtshof in Arnhem heeft woensdag de 53-jarige Mario D. in hoger beroep veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. D. was de bestuurder van de zogeheten monstertruck die op 28 september 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en vielen 23 zwaargewonden.

De dodelijk slachtoffers waren een kind van vijf, een 73-jarige vrouw en een vijftigjarige man. De rechtbank legde D. vijftien maanden cel op, het Openbaar Ministerie eiste deze straf ook in hoger beroep. De man ging in hoger beroep omdat hij meent dat het dramatische ongeval niet zijn schuld is, maar het gevolg van een technisch mankement aan de monstertruck. Volgens het hof is het dramatische ongeval aan zijn gebrek aan controle over de truck te wijten.

Het hof legde de organisator van het evenement, de stichting Sterevenementen een voorwaardelijke boete van 25.000 euro op. De organisator is medeverantwoordelijk, vindt het hof.