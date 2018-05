Gezondheidscentrum moet voorlopig dicht

Gezondheidscentrum Medimel in Utrecht mag van de Inspectie Gezondheidszorg voorlopig geen zorg meer verlenen. De inspectie zag eerder deze maand dat de huisartsenzorg en de spoedzorg niet goed waren geregeld. ,,De veiligheid van de zorg is daarmee dusdanig in het geding, dat de zorg per direct stopgezet moest worden”, zegt de dienst.

Zo was er geen huisarts te vinden tijdens het controlebezoek. Er mag pas weer zorg worden verleend als de praktijk bij Medimel aan verschillende eisen voldoet. Het bevel geldt vooralsnog voor een week.