Grote brand in technische school Ede

In een technische school aan de Galvanistraat in Ede woedt sinds dinsdagavond een zeer grote brand. Diverse brandweerkorpsen uit de regio helpen bij het blussen. Tot in de wijde omgeving zijn grote rookwolken te zien en de brandweer waarschuwt dat verkeer op de nabijgelegen A12 hinder kan ondervinden van de rook.

Volgens een woordvoerder hangt de rook ook in de omringende straten. Hij adviseert inwoners van Ede om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

De brand brak rond 23.00 uur uit in het pand van ROVC Ede, dat beroepsopleidingen en trainingen verzorgt voor de technische industrie.