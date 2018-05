Kinderstem moet gesprek in tram stimuleren

Wie trein, tram, bus of metro binnenstapt ziet vrijwel alleen maar mensen gebogen over hun smartphone of tablet. Dat kan anders, vond het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM. De vervoerder vroeg kinderen uit groep 8 van de Haagse Max Velthuijsschool met ideeën te komen om het directe sociale contact tussen reizigers te stimuleren. Een kinderstem die de haltes omroept in de tram, bedachten de leerlingen.

De kinderen presenteerden hun plan woensdag in tram 11 aan de media. Het is in die tram waar de komende maand de haltes worden gemeld met de stem van de elfjarige Sunee. Haar klasgenoten kozen haar uit om de haltes in te spreken in een professionele studio.

De HTM vervoert 82 miljoen tramreizigers per jaar. Het bedrijf stelde de schoolkinderen de vraag: ,,Hoe kan HTM een bijdrage leveren aan verbinding tussen mensen in de stad?”

Omdat kinderen in de leeftijd van tien tot elf jaar heel onbevangen naar de wereld kijken maakt HTM graag gebruik van hun heldere en eerlijke adviezen, zegt het bedrijf. De oplossing van de Max Velthuijsschool moet de sfeer vriendelijker en leuker te maken in tram 11.

Groep acht van de school is de Raad van Kinderen van HTM. De leerlingen adviseren het ov-bedrijf met enige regelmaat.