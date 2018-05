‘Lidl belooft minder reclame voor kiloknaller’

Lidl heeft als eerste supermarkt beloofd minder reclame te maken voor kiloknallers. Ook zal keurmerkloze varkenshaas niet meer in de folders van Lidl verschijnen, en twee keer per jaar komt de supermarktketen met een volledig vleesvrije folder. Dat meldt Wakker Dier woensdag.

Lidl was volgens de dierenbelangenclub een van de achterlopers. De supermarktketen heeft volgens Wakker Dier echter toegezegd maximaal tien aanbiedingen met keurmerkloos vlees per folder in te zetten. ,,Daarmee daalt het aantal kiloknallers bij Lidl met zo’n 20 procent”, aldus Wakker Dier. Dat Lidl in de folders minder gaat stunten met vlees zonder dierenwelzijnskeurmerk geldt ook voor de seizoensfolders, waar veel meer kiloknallers in zouden staan dan in de gewone folders vanwege de aanbiedingen rond Pasen en Kerstmis.

Het aantal kiloknallers van de twaalf grootste supermarkten is overigens volgens Wakker Dier sowieso dalende.