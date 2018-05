Paul Tang wil PvdA-voorman Brussel blijven

Paul Tang wil door als voorman van de PvdA in het Europees Parlement. Hij vraagt zijn partijgenoten hem opnieuw tot lijsttrekker te kiezen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Tang voerde ook in 2015 de kandidatenlijst aan en leidde sindsdien de delegatie van de PvdA in Brussel. De econoom maakte onder andere naam met campagnes tegen belastingontwijking door bedrijven en de verzwakte positie van werknemers. Hij kreeg het Europees Parlement bijna zover Nederland voortaan aan te merken als belastingparadijs.

Voormalig Tweede Kamerlid Tang gold in 2016 als mogelijke concurrent voor Lodewijk Asscher en Diederik Samsom in de strijd om het partijleiderschap, maar zag daar toen van af. Hij werkte in het verleden voor het Centraal Planbureau en het ministerie van Economische Zaken.

Overigens is Tang ook initiatiefnemer van de, naar eigen zeggen eerste Datavakbond ter wereld. Door gebruikers van bedrijven als Facebook en Google te bundelen, kunnen zij een vuist maken bij diezelfde bedrijven. Gebruikers geven immers kosteloos veel data door, die dan weer commercieel wordt verhandeld, vaak zonder dat de gebruiker dat weet. ,,We moeten nĂș opstaan tegen de misstanden van internetreuzen”, vindt Tang. De nieuwe vakbond wordt dinsdag opgericht op het Amsterdamse SciencePark.