Uitspraak tegen chauffeur monstertruck

Mario D., de chauffeur van de zogeheten monstertruck die op 28 september 2014 tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed, hoort woensdag welke straf het gerechtshof in Arnhem passend voor hem vindt. Tegen de 53-jarige chauffeur is in hoger beroep vijftien maanden cel geëist.

Die straf kreeg hij ook van de rechtbank, D. ging daartegen in beroep. De chauffeur meent dat het incident niet zijn schuld is, volgens hem bleef het gas hangen.

Het dramatische ongeval met de monstertruck kostte drie mensen het leven. 23 mensen raakten gewond, veelal ernstig. De dodelijke slachtoffers waren een vijfjarig kind, een 73-jarige vrouw en een vijftigjarige man.

Volgens het OM zijn behalve Mario D. ook de gemeente Haaksbergen en de stichting Sterevenementen verantwoordelijk voor het drama. De gemeente gaf de vergunning af, de stichting organiseerde het evenement. De gemeente kan volgens het OM niet worden vervolgd. De stichting is wel vervolgd, in die zaak wordt woensdag ook uitspraak gedaan.