Verdachte fataal ongeluk Duinrell vrijgelaten

De man die begin dit jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Wassenaar, waarbij twee mensen om het leven kwamen, is vrijgelaten uit voorlopige hechtenis. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag besloten tijdens een niet-inhoudelijke behandeling. Hij mag zijn proces, dat gepland staat voor 18 juli, in vrijheid afwachten omdat hij heeft aangegeven dat hij in Nederland blijft en bij zijn zitting aanwezig zal zijn.

De 28-jarige Anton M. wordt verweten dat hij dronken een fataal verkeersongeval heeft veroorzaakt. M. reed afgelopen februari midden in de nacht dronken met een auto waarin nog twee mannen zaten over het terrein van vakantie- en attractiepark Duinrell. Hij raakte waarschijnlijk de macht over het stuur kwijt, reed van een talud af en raakte te water. De twee andere inzittenden overleden hierdoor.

M. kan zich helemaal niets van het ongeluk herinneren, vertelde zijn advocaat. ,,Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, maar hij weet er niets meer van.”

De man komt uit Slowakije en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Hij verbleef op het vakantiepark in Wassenaar.