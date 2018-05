Zembla-journalist weer welkom in UMC

Zembla-journalist Ton van der Ham is weer welkom in het UMC Utrecht. Het toegangsverbod dat hij eerder kreeg wordt opgeheven, meldt het UMC. Het besluit komt een dag nadat BNNVARA had aangekondigd naar de rechter te stappen als de maatregel niet zou worden opgeheven.

Volgens de omroep beperkte het toegangsverbod ten onrechte de persvrijheid. Het ziekenhuis geeft aan dat ongewenst de indruk is ontstaan dat het UMC Utrecht de persvrijheid heeft willen beteugelen. De maatregel wordt dan ook ingetrokken, er van uitgaand dat de journalist zich houdt aan de regels die onder meer bepalen dat er niet zonder toestemming in het ziekenhuis gefilmd mag worden.

Het UMC Utrecht ontzegde de journalist voor een jaar de toegang, omdat hij 13 april na een lezing in het ziekenhuis ongevraagd met een camera in het ziekenhuis was gaan lopen en mogelijk ongevraagd patiƫnten en medewerkers op beeld kon opnemen. De journalist was die dag in het ziekenhuis voor een lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen. Zij is slachtoffer van een medische misser en gaf de lezing samen met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden.