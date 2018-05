ABN AMRO getroffen door DDoS-aanval

ABN AMRO is getroffen door een DDoS-aanval, meldt de bank via Twitter. Daardoor zijn internetbankieren, mobiel bankieren en de website niet bereikbaar of erg traag. Ook betalingen via iDeal lukken mogelijk niet.

Bij een zogeheten distributed denial of service-aanval wordt een server bestookt met dataverkeer. Omdat die server dat niet kan verwerken, lopen de diensten die vanaf die server draaien vast. ABN AMRO benadrukt dat het geen hack is en dat de gebruikersdata van klanten veilig zijn.

In de eerste maanden van dit jaar werden verschillende banken, de Belastingdienst en DigiD ook al regelmatig getroffen door DDoS-aanvallen. Voor die aanvallen is een man uit Oosterhout aangehouden.