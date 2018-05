ABN en Rabobank getroffen door DDoS-aanval

ABN AMRO en Rabobank hebben donderdagavond beide te maken met een zogeheten DDoS-aanval. Klanten kunnen daardoor problemen ondervinden met internetbankieren, mobiel bankieren en betalen via iDeal. Ook zijn de websites van de bank soms niet bereikbaar of erg traag.

Bij een zogeheten distributed denial of service-aanval wordt een server bestookt met dataverkeer. Omdat die server dat niet kan verwerken, lopen de diensten die vanaf die server draaien vast. De tegoeden en gebruikersdata van klanten zijn veilig, zo benadrukken beide banken.

ABN AMRO kampt al sinds de nacht van woensdag op donderdag met problemen door de aanval. Rabobank meldde aan het begin van de avond ook problemen. Een woordvoerster bevestigde dat ook die bank te maken heeft met een DDoS-aanval.

Volgens de zegsvrouw van Rabobank zijn systemen af en aan beschikbaar. ,,Bij een DDoS-aanval treedt een afweersysteem in werking en dan werkt het weer. Dan volgt er meestal een nieuwe aanval en dat herhaalt zich tot het is opgelost.” Het advies voor klanten is om het later nog eens te proberen, maar voorspellingen wanneer alles weer werkt kon ze niet doen.

In de eerste maanden van dit jaar werden verschillende banken, de Belastingdienst en DigiD ook al geregeld getroffen door DDoS-aanvallen. Voor die aanvallen is een man uit Oosterhout aangehouden.

Detailhandel Nederland liet eerder op de dag weten geschrokken te zijn dat ABN AMRO nu opnieuw doelwit is van een DDoS-aanval. Volgens de winkeliersvereniging leek het erop dat de banken zich nu beter hadden beschermd tegen dergelijke aanvallen. Ook wijst de branchevereniging erop dat winkeliers hier hard door worden getroffen. ,,Het laat maar weer eens zien dat onze eerder kenbaar gemaakte zorgen over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer niet ongegrond zijn”, stelt secretaris betalingsverkeer Michel van Bommel van Detailhandel Nederland.