Blok: ‘ernstige constatering’ over MH17

De conclusie van het internationaal onderzoeksteam dat vlucht MH17 is neergehaald door een Buk-raket afkomstig van een Russische militaire eenheid is een ,,ernstige constatering”, laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) weten.

,,Het is van groot belang dat er nu opnieuw meer duidelijkheid is over het neerhalen van vlucht MH17, vooral voor de nabestaanden. Een belangrijk stuk van de puzzel is gelegd. Ik ben zeer onder de indruk van het vergaarde bewijs en heb veel respect voor het werk van het Openbaar Ministerie, de politie en de partners van het Joint Investigation Team (JIT). Dit is een ernstige constatering. Het kabinet bespreekt de bevindingen van het JIT morgen in de ministerraad”, aldus Blok in een korte reactie.

Het onderzoeksteam van Nederland, Australië, Maleisië, België en Oekraïne maakte donderdag bekend dat de Buk-raket afkomstig is van de 53e Luchtafweerraketbrigade gelegerd nabij het Russische Koersk.