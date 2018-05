Crèche: geen striptease maar jolige grap

Kinderdagverblijf Jolie in Utrecht distantieert zich nadrukkelijk van de aantijging dat de organisatie zich schuldig heeft gemaakt aan een striptease. Volgens directeur Hanny Reuser hebben medewerkers in februari met een collega die wat aandacht nodig had, een jolige grap uitgehaald. De GGD sprak eerder van ,,grensoverschrijdend gedrag”.

De collega werd op haar verjaardag met haar kleren aan op een tafel gelegd. Ze werd bedekt met een laagje folie waarop een ,,toefje slagroom” werd gespoten. Een mannelijke medewerker (,,een sociaal voelend mens”) trok zijn shirt uit, draaide dit driemaal boven zijn hoofd en danste om de tafel. ,,Dit alles heeft een minuut geduurd”, aldus Reuser. Van seksuele opwinding was geen sprake.

De veiligheid van de kinderen was geen moment in gevaar en zij konden door de dichte deuren niets van het kortstondige feestje meekrijgen, zegt Reuser.