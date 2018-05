Eerbetoon aan Piet Oudolf

De beroemde tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Hij krijgt op 3 juni de Singer Prijs 2018, een tweejaarlijkse oeuvreprijs. Die onderscheiding ontvangt hij in de door hemzelf ontworpen tuin van museum Singer Laren, die dan tegelijk officieel wordt geopend en deel uitmaakt van de prijs.

De overzichtstentoonstelling van het werk van Piet Oudolf, ook onderdeel van de prijs, plus de zomertentoonstelling Geschilderde tuinen (met werken van onder anderen Claude Monet, Pyke Koch, Charley Toorop en Emil Nolde) gaan 5 juni open voor publiek. In de tentoonstelling Piet Oudolf, Singer Prijs 2018 zijn foto’s van ontwerpen en ontwerptekeningen van Oudolf voor in binnen- en buitenland te zien.

De Stichting Vrienden van Singer Laren heeft Oudolf de prijs toegekend: ,,Wij beschouwen Piet Oudolf als kunstenaar, als schilder die de aarde als doek gebruikt en zijn composities inkleurt met bloeiende vaste planten, struiken en bomen. De planten vormen zijn palet. In Oudolfs tuinen speelt de cyclus van de plant een belangrijke rol, zo verandert het beeld van zijn prachtige plantcombinaties het hele jaar door.”

Vrij Nederland omschreef Oudolf eens als ,,de Rembrandt van de tuinen”.