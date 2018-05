Extra geld om wijkverpleging te vernieuwen

De wijkverpleging krijgt er de komende vier jaar in totaal 435 miljoen euro bij. Dat geld is bedoeld om de omslag te maken naar een gezondheidszorg die er sneller bij is, vaker bij mensen thuis plaatsvindt en gebruikmaakt van bijvoorbeeld nieuwe technologie.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft afspraken gemaakt over de wijkverpleging met de zorgverleners, patiƫntenorganisaties, gemeenten en verzekeraars. Die zijn bedoeld om de kosten van de zorg te beteugelen, maar gaan ook over het veranderen van die zorg. De Jonge wil voorkomen dat dure zorg wordt ingeschakeld en ziet graag dat patiƫnten thuis of in de buurt worden behandeld of verpleegd. Nieuwe vondsten als digitale zorgtechnologie kunnen helpen om de zorg dichterbij en goedkoper te maken, denkt hij. In die nieuwe zorg speelt de wijkverpleegkundige, die bij mensen thuis komt, een sleutelrol.

De ondertekenaars moeten het akkoord nog wel voorleggen aan hun achterban, maar verwachten van hen groen licht.