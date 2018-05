Humberto Tan blijft langer bij RTL

Humberto Tan blijft werken voor RTL. De presentator heeft zijn contract met drie jaar verlengd. Hoewel hij binnenkort stopt bij RTL Late Night, heeft hij al een nieuwe klus te pakken. Hij wordt de nieuwe presentator van Holland’s Got Talent.

Tan gaat verder samen met RTL ook nieuwe programma‚Äôs ontwikkelen op het gebied van infotainment en entertainment. ,,Waar een deur dichtgaat, gaat altijd een nieuwe deur open, dat bleek gewoon binnen RTL te zijn, nieuwe kansen waar ik enthousiast over ben”, aldus de presentator. Over de ontwikkeling van nieuwe programma’s kan hij alvast kwijt dat hij zijn interesse in persoonlijke verhalen gaat combineren met reizen.

Het negende seizoen van Holland’s Got Talent was in 2017 voor het laatst op tv te zien. De presentatie van de talentenjacht was toen in handen van Johnny de Mol. Wanneer het nieuwe seizoen begint, is nog niet bekend.

Tan presenteert RTL Late Night op 8 juni voor het laatst. Hij gaf eerder aan het niet eens te zijn met de beslissing dat hij moet stoppen. RTL wil met zijn opvolger Twan Huys de talkshow tot een nieuw succes maken.