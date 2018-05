‘Maatregel treft ook milieuvriendelijke auto’

Op straat parkeren in de Amsterdamse binnenstad gaat straks tot 7,50 euro per uur kosten. Nu is de bovengrens nog 5 euro. Een parkeerplek vinden wordt sowieso moeilijker gemaakt: het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA, SP, wil maximaal 10.000 parkeerplaatsen opdoeken om de binnenstad autoluw te maken.

Directeur Peter Staal van de KNAC, die opkomt voor de belangen van automobilisten, is bang dat het nieuwe Amsterdamse college van B en W zich een beetje afsluit van de realiteit. ,,We staan met de komst van elektrische auto’s aan de vooravond van een revolutie.” Staal vraagt zich af waar ,,al die stille, milieuvriendelijke auto’s moeten staan als de stad duizenden parkeerplaatsen opheft.

Ook Detailhandel Nederland vindt het Amsterdamse voornemen ,,een onverstandige maatregel”. ,,De tarieven moeten dienen om parkeerdruk te reguleren en niet als melkkoe”, aldus een woordvoerder.