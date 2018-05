Pinkpop-directeur Smeets aan hart geopereerd

Pinkpop-directeur Jan Smeets is woensdag in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht met spoed geopereerd aan zijn hart.

,,De operatie is geslaagd en Jan is alweer aanspreekbaar”, aldus de organisatie van het festival op de website. De 73-jarige Smeets heeft inmiddels de intensive care verlaten. Hij onderging eerder al twee hartoperaties.

Volgens de organisatie van Pinkpop heeft Smeets’ operatie en revalidatie geen negatief effect op de verdere voortgang van het festival, dat op 15, 16 en 17 juni plaatsvindt. ,,Zoals wij hem kennen zal hij spoedig de draad weer oppakken en de bezoekers van Pinkpop in Landgraaf welkom heten”.

Op de 49e editie van Pinkpop staan onder meer Pearl Jam, Foo Fighters, Bruno Mars, Editors en Snow Patrol.