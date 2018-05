Strafzaak rond Vestia-schandaal begonnen

Na zes jaar onderzoek is voor de rechtbank in Rotterdam het proces begonnen tegen zeven verdachten die betrokken zouden zijn bij het financiële schandaal rond woningcorporatie Vestia. Op de zitting donderdag moeten de twee hoofdverdachten Marcel de V. en Arjan G. (47) verantwoording afleggen over beschuldigingen van omkoping, oplichting, fraude en witwassen.

Vestia kwam in 2012 aan de rand van de afgrond toen bleek dat de woningcorporatie bij banken voor 23 miljard euro aan derivaten had afgesloten. Dat zijn financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente flink zakte. Uiteindelijk bedroeg de schade voor Vestia na noodingrijpen 2,7 miljard euro.

De derivatenportefeuille werd opgebouwd door De V., die kasbeheerder was bij Vestia. G. van FIFA Finance regelde als tussenpersoon de derivaten bij verschillende banken. Die betaalden hem daarvoor pakweg 20 miljoen euro aan commissie. G. sluisde daarvan ongeveer de helft heimelijk door naar De V. Die meldde niets over deze praktijken aan zijn werkgever Vestia.