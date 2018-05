Wijnberg krijgt P.C. Hooftprijs

In het Literatuurmuseum in Den Haag ontvangt schrijver en dichter Nachoem M. Wijnberg (Amsterdam, 1961) donderdag de P.C. Hooft-prijs 2018, de oeuvreprijs die deze keer speciaal is bestemd voor poëzie. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro. Auteur Roelof ten Napel spreekt de feestrede uit.

Als je Wijnberg leest, krijg je te maken met een scherpzinnige manier van denken, aldus de jury eerder, en met een taal ,,die loepzuiver is en gevaarlijk: overal kan een val zijn uitgezet, waardoor wat net gelezen is opeens in een ander daglicht komt te staan”.

Wijnberg kreeg ook al de Jan Campertprijs voor de dichtbundel ‘Eerst dit dan dat’, de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor ‘Liedjes’ en de VSB Poëzieprijs voor ‘Het leven van’.

Hij debuteerde in 1989 met de bundel ‘De simulatie van de schepping’.