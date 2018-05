Zembla-journalist niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie gaat Zembla-journalist Ton van der Ham niet vervolgen voor lokaalvredebreuk bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Het OM meent dat de journalist wel schuldig is, maar heeft besloten de zaak niet door te zetten.

Het UMC Utrecht ontzegde Van der Ham de toegang nadat hij ongevraagd met een camera in het ziekenhuis was gaan lopen. Dat gebeurde na een lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen. Zij is slachtoffer van een medische misser en gaf de lezing samen met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden.

De journalist had, in tegenstelling tot een aantal andere media, geen toestemming om in de zaal te filmen. Op het moment dat hij dacht dat de lezing was afgelopen – er klonk applaus – ging hij wel filmen. Hij is daarop door beveiligers het ziekenhuis uitgezet. Volgens het OM heeft de journalist de huisregels niet bewust overtreden. Wel heeft hij zich schuldig gemaakt aan lokaalvredebreuk toen hij weigerde het ziekenhuis te verlaten.

Onder meer het relatief kleine vergrijp en het maatschappelijk belangenconflict van vrije nieuwsgaring, maken dat de journalist niet vervolgd wordt, meldt het OM.

Het UMC liet eerder deze week al weten dat het toegangsverbod dat de journalist eerder kreeg, is opgeheven.