Bavaria houdt vast aan spots met Freeman

Bierbrouwerij Bavaria is geschrokken van de beschuldigingen aan het adres van Morgan Freeman. De Amerikaanse acteur, die het luxe biertje Swinckels van de Nederlandse brouwer aanprees, wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag en intimidatie.

,,Wij zijn geschrokken van de beschuldigingen richting Morgan Freeman”, laat een woordvoerder van Bavaria weten. Maar het bedrijf is vooralsnog niet van plan de commercials terug te trekken. ,,Wij maken pas op de plaats in afwachting van het nieuws. Dit krijgt vast nog een staartje, mocht er een officieel onderzoek komen, dan wachten we die uitkomst af.” Op dit moment loopt er geen actieve campagne voor Swinckels-bier.

Zestien mensen hebben zich tegenover CNN uitgesproken over ongepast gedrag en intimidatie door Freeman. Donderdag bood hij zijn excuses aan. Creditcardmaatschappij Visa heeft de samenwerking met de acteur wel stopgezet.