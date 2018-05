Brand in loods chemicaliën, mogelijk drugslab

In de Brabantse plaats Berghem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed in een loods vol met chemicaliën. De politie houdt er rekening mee dat er een drugslab in de loods zit.

De brand ontstond donderdagavond laat. In de omgeving was flink wat rook te zien en een chemische lucht verspreidde zich.

Een man die rook inademde werd gecontroleerd door ambulancepersoneel. De omgeving van de loods werd afgezet en specialisten zijn naar Berghem gekomen om te onderzoeken of het inderdaad gaat om een drugslab.