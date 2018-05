Eigenaren sauna verdacht van heimelijk filmen

De eigenaren van Sauna & Beauty Oase in het Gelderse Nederasselt, een man en een vrouw, worden verdacht van het heimelijk filmen van bezoekers. De camera zat in een rookmelder in een massagesalon van de sauna, zo maakte de politie vrijdag bekend.

De zaak rond de sauna kwam in maart aan het rollen, toen bleek dat er naaktbeelden van bezoekers op het internet waren geplaatst. Onder de slachtoffers waren ook speelsters van de Nederlandse handbalploeg. In totaal hebben elf bezoekers aangifte gedaan omdat ze zichzelf in de beelden hebben herkend op internet.

Eerder al maakte de politie bekend dat een man uit Drachten wordt verdacht van het uploaden van de opnamen, die gemaakt zijn in 2016. Deze man is nog steeds verdachte in de zaak. De beelden die op internet circuleerden, zijn niet gemaakt met de verborgen camera maar met voor bezoekers zichtbare camera’s.