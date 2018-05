JIT gaat onthullingen Bellingcat bestuderen

Het Joint Investigation Team (JIT) gaat de onthullingen van Bellingcat over de identiteit van een van de hoofdverdachten van het neerhalen van vlucht MH17 ,,met interesse bestuderen”. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie namens het JIT weten. Inhoudelijk commentaar kan ze niet geven.

,,We hebben veel waardering voor het werk van Bellingcat”, kan het OM wel melden.

Bellingcat is een netwerk van journalisten, activisten en burgers dat werd opgericht door de Brit Eliot Higgins. Het zoekt in openbare digitale bronnen en naar officiƫle stukken die per ongeluk online komen naar informatie over internationale conflicten.