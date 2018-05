Kabinet bespreekt vervolgstappen MH17

Het kabinet beraadt zich op vervolgstappen, nu nader onderzoek ,,rechtstreeks wijst naar Russische betrokkenheid” bij de aanslag op vlucht MH17 op 17 juli 2014. Dat zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken voor aanvang van de ministerraad. MH17 staat ,,bovenaan de agenda”, voegde hij eraan toe.

Het internationale team dat de MH17-ramp onderzoekt kwam donderdag met bewijs dat de raketinstallatie die bij de aanslag is gebruikt, afkomstig was van een Russische legerbasis. ,,Ik kan me goed voorstellen wat dat bij de nabestaanden losmaakt”, zei Blok.