Nederland maant Rusland bij VN om MH17

Nederland gaat Rusland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties manen alsnog mee te werken aan het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Het is ,,kwalijk” dat Rusland cruciale informatie niet blijkt te hebben geleverd en zo het streven naar gerechtigheid voor de nabestaanden heeft belemmerd, zegt premier Mark Rutte.

Nederland zal dinsdag in de Veiligheidsraad opnieuw ,,de medewerking eisen van Rusland”, dat die medewerking in 2014 heeft toegezegd. Nederland zal wijzen op die belofte, die is vastgelegd in Resolutie 2166.

Rutte zei dat hij ,,tot op de dag van vandaag” heeft geweigerd om te zeggen: het was Rusland dat verantwoordelijk was voor de aanval op MH17. Maar ,,nu is dat anders”, omdat het internationale onderzoeksteam dat de toedracht onderzoekt heeft bewezen dat de fatale raket afkomstig was van het Russische leger.

De minister-president heeft nog niet met de Russische president Vladimir Poetin gesproken over het besluit van Nederland om Rusland aansprakelijk te stellen. Er is ook geen gesprek voorzien. Rutte is daar wel ,,altijd” toe bereid.

Rutte wil niet zeggen of Nederland heeft overwogen ook Oekraïne aansprakelijk te stellen. Dat zou mogelijk kunnen, omdat dat land verzuimde het luchtruim te sluiten voor passagiersvliegtuigen terwijl in het land zwaar werd gevochten.

De minister-president brak een bezoek aan India af om vrijdag de ministerraad over de conclusies van het internationale onderzoeksteam voor te zitten. Dat was geen impulsieve reactie, maar was vooraf gepland, zei hij. Rutte kende de conclusies van het internationale onderzoeksteam al, maar wilde zijn reis naar India niet afzeggen omdat de druk op het onderzoeksteam anders zou kunnen oplopen. Bovendien kon hij zonder problemen eerder weg uit India omdat hij zijn afspraken daar al voor vrijdag kon afronden.