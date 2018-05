‘Oleg Ivannikov was hoogste militair in regio’

De Rus Oleg Ivannikov, die volgens het onderzoekscollectief Bellingcat hoofdverdachte is voor het neerhalen van vlucht MH17, was de hoogste militair in de zelfbenoemde republiek Loehansk in Oost-Oekraïne. De nu 51-jarige had leiding over het militaire commando, een huurlingenleger en het privéleger Wagner. Volgens Bellingcat is het aannemelijk dat hij de rang van generaal had toen hij Oekraïne eind 2014 verliet.

Op basis van digitale bronnen heeft het onderzoekscollectief een cv van Ivannikov kunnen vaststellen. Hij genoot verschillende militaire opleidingen en kwam daarna bij het Russische leger. Onder een andere naam werd hij gepositioneerd in Zuid-Ossetië tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen Georgië circa tien jaar geleden. Daar werd hij minister van Defensie, nog steeds onder zijn alias.

Ivannikov verliet na enige tijd die post en ging promoveren, op het onderwerp ‘Informatieoorlog tegen het Westen’. In 2014 dook hij op in Oost-Oekraïne.